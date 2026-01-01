Yeni yılda BirGün'deki kara para haberlerine erişim engeli
Yeni yılla birlikte erişim engeli kararları sürerken, BirGün’ün internet sitesinde Paramount Otel ve kara para soruşturmalarına ilişkin 5 habere erişim engeli getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Gazetelerde yayımlanan haberlere yeni yılda da mahkemelerce erişim engeli kararları verilmeye devam ediyor.
BirGün’ün internet sitesinde biri 2023, diğerleri ise 2025 yılında yayınlanan 5 habere yeni yılda erişim engeli getirildi.
Erişim engeli getirilen haberlerden ikisi BirGün yazarı Timur Soykan imzalı olurken sözkonusu haberlerin Paramount Otel ve kara para soruşturmaları ile ilgili olması dikkat çekti.
İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından erişim engelleri kararları getirilen haberler şu şekilde:
- Paramount otel gözaltıları: Sedat Peker'in ifşalarından bugüne neler yaşandı?
- Paramount otel soruşturması: 35 milyon euroluk haksız kazanç iddiası
- Paramount Otel’den Nuruosmaniye’ye…
- TMSF tarafından yönetilecek: Paramount Otel'e kayyum!
- Sistem kara parayı çok seviyor.