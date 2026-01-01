Yeni yılda BirGün'deki kara para haberlerine erişim engeli

Gazetelerde yayımlanan haberlere yeni yılda da mahkemelerce erişim engeli kararları verilmeye devam ediyor.

BirGün’ün internet sitesinde biri 2023, diğerleri ise 2025 yılında yayınlanan 5 habere yeni yılda erişim engeli getirildi.

Erişim engeli getirilen haberlerden ikisi BirGün yazarı Timur Soykan imzalı olurken sözkonusu haberlerin Paramount Otel ve kara para soruşturmaları ile ilgili olması dikkat çekti.

İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından erişim engelleri kararları getirilen haberler şu şekilde: