Yeni yılda çocuk hakları unutulmasın

Haber Merkezi

2025 yılı da geçmiş yıllarda olduğu gibi "Çocuk Hakları"nın ihlalleri yılı oldu. Dünya Çocuk Hakları Günü 2025 Türkiye Bildirisi’nde, çocuk haklarının ihlalleri ve çocukların kötü koşullarda çalıştırılması ön plana çıktı. Çocukların karşılaştıkları ihlaller arasında, ekonomik baskılar, eğitim eksikliği, yoksulluk, zorla çalıştırma ve insan ticareti oldu.

Foça Barış Kadınları İnisiyatifi, bu yılki yılbaşı etkinliğinde, "Bugün biraz çocuk olacağız. Onlarla birlikte farklı renkler ve dileklerle süslü yeni yıl kartları yapacağız" çağrısıyla bir araya geldiler. Bu yılki yeni yıl etkinliği çocukların yaşama, eğitim, barınma ve kendine yeten duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak yolunda düzenleyen Foçalı kadınlar, çocuğun insanca yaşam hakkının sağlanmasını talep ettiler.