Yeni yılda faturalara zam gelecek mi: Bakan’dan açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu.

Nadir toprak elementlerine ilişkin konuşan Bayraktar, ““Türkiye'nin kaynaklarını ekonomiye kazandırmakla alakalı yoğun mesai harcayacağız. Eti Maden'i milli maden şirketimiz olarak konumlandırmak ve daha aktif hale getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer Santrali’ne ilişkin ise Bayraktar, “2026’da bizim için en önemli konu Akkuyu'nun birinci reaktörünün devreye girmesi. Türkiye'nin nükleer serüveninde, yani 70. yılında Türkiye nükleerden elektrik inşallah üretir hale gelecek. Bunun yanında küçük modüler reaktörlerle (SMR) ilgili 2026 yılında Meclis'e bir kanun taslağı sevk etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ocak ayında enerji faturalarında bir zam planlarının olmadığını dile getiren Bayraktar 2025 yılında enerji sübvansiyonu faturasının 650 milyar lirayı aştığı bilgisini paylaştı. 2026’da ise bu miktarın 400 milyarın üzerinde olacağını ifade etti. Bakan zam olmayacağını iddia etse de elektrikte tüketime sınır getirilerek gizli zam gelmişti. Uygulama 1 Ocak’ta başlayacak.