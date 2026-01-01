Yeni yılda içkiye ilk zam Efes grubundan geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, "Alkol gurubuna ilk zam Efes gurubuna geldi" açıklaması yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni yılda içkide ilk zammın Efes grubunda gerçekleştiğini duyurdu.
Sosyal medyadan açıklama yapan Dündar, "Alkol gurubuna ilk zam Efes gurubuna geldi" dedi.
Dündar ayrıca fiyat listesini de açıkladı.
Dündar'ın paylaştığı liste şöyle:
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile akaryakıt, sigara ve içkide uygulanan ÖTV tutarları güncellenmişti.