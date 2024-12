Yeni yılda umut işçi tulumunda

Bilge Su YILDIRIM

Bini aşkın metal işçisinin işveren örgütü MESS’in sefalet ücreti dayatmasına karşı çıktığı grev, tüm yasak ve engellemelere rağmen hız kesmeden devam ediyor. Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) ilk olarak 4 Aralık, ardından 13 Aralık, 17 Aralık ve son olarak 25 Aralık’ta dört aşama olarak çıktığı grevlerden ilki olan Hitachi Energy’de işçiler geçtiğimiz günlerde taleplerini kazanmış, patronu toplu sözleşme masasına oturtmuştu.

Üretimin durduğu GE Grid Solutions, Schneider Electric, Arıtaş Kriyojenik ve Green Transfo’da ise işçilerin direnişi sürüyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 14 Aralık gecesi yayımladığı kararnameyle yasakladığı grevler yasağa rağmen fire vermeden devam ederken metal işçileri, yeni yılı grev çadırlarında karşılayacak.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Sendika Genel Sekreteri Ali Çeltek ve Genel Örgütlenme Sekreteri Fehmi Elmacı ile birlikte Bursa’daki Arıtaş Kriyojenik işçilerini ve Manisa’daki Schneider Electric işçilerini ziyaret etti. Genel Başkan ve sendika yöneticileri, grevdeki işçilerle birlikte süreci değerlendirerek bilgi ve görüş alışverişinde bulundu. Sendikanın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarda ise “Bak işçi tulumu giymiş umut…” ve “Emeğine, ekmeğine ve hukuksuz kararnamelerle işçi sınıfının elinden alınmaya çalışılan anayasal grev hakkına sahip çıkan metal işçisi kazanacak” ifadeleri yer aldı.

Yasak, engellemeler ve soğuk havaya rağmen yeni yıl heyecan ve coşkusu içinde direnişlerini sürdüren metal işçileri, BirGün’e konuştu. Cumhurbaşkanı yasağının kendilerinde herhangi bir yılgınlık yaratmadığının altını çizen metal işçileri, bir kez daha ‘Kazanan biz olacağız’ dedi.

BAĞCIYI DÖVMEK DEĞİL ÜZÜM YİYEBİLMEK

Bursa’daki Arıtaş Kriyojenik Birleşik Metal-İş İşyeri Temsilcisi Emre Can, yeni yılı grev çadırında karşılayacak olmanın hem dirençli hem de buruk hissettirdiğini söyledi. 12 gündür 24 saat nöbet tuttuklarını belirten Can, şu ifadeleri kullandı: “Direncimiz, umudumuz, kararlılığımız yerinde. Grev yasağı geldiğinde diğer işyerlerindeki arkadaşlar hâlihazırda grevdeydi. Biz ise greve yasaktan sonra, yasağa rağmen çıktık. Hiatchi kazandı, biz de umutlu bir şekilde direnmeye devam ediyoruz. Gözler tabii yeni yılda, yılbaşıdan sonra bir gelişmenin olacağını tahmin ediyoruz. Yeni yıla grevde girecek olmak da hem iyi hem kötü hissettiriyor. Direnmek bir yandan çok güzel, e bir yandan çoluk var çocuk var. Fabrikada işler de hiç olmadığı kadar iyi gidiyordu. Haklarımızı versinler, böyle devam etsin.” Can, sözlerini “Bizim amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yiyebilmek” diyerek noktaladı.

Manisa’daki Schneider Electric Birleşik Metal-İş İşyeri Temsilcisi Melih Özdemir ise aynı şekilde yılbaşından bir hafta on gün sonrasının önemli olduğunu vurguladı. Kazanana kadar mücadele etmeye devam edeceklerini kaydeden Özdemir, şunları söyledi: “Umutluyuz, gururluyuz da. Yasağa rağmen devam eden direnişimizin tüm işçi sınıfına da örnek olduğunu düşünüyoruz. 18 gündür bir gün bile yalnız bırakılmadık, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, dernekler hep ziyaretimize geldiler. Gelen de eli boş gelmiyor. 2024’ü 2025’e bağlayan gece de bu dayanışma ruhuyla grev çadırında olacağız. Bir yandan da anı olacak bizim için, ‘2025’e böyle girmiştik’ diyeceğiz. Dilerim yeni yıl kazanımlarla geçecek, umut dolu bir yıl olsun.”