Yeni yıldız üretimi yavaşlıyor mu?

Evrenin hikâyesi sonsuz bir çoğalma değil daha çok, yavaş yavaş azalan bir üretim bandı gibi okunuyor. Son yirmi yılda farklı gözlemler, kozmik tarihte yıldız oluşum hızının düşüşe geçtiğine işaret ediyordu.

Şimdi bu tabloya, Avrupa Uzay Ajansı’nın Euclid göreviyle elde edilen geniş alan verileri ve Herschel gözlemlerinin birlikte yorumlandığı yeni bir çalışma daha ekleniyor: Galaksiler, yıldızları hâlâ doğuruyor ama bunu giderek daha düşük tempoyla yapıyor.

YILDIZ NASIL DOĞAR, NASIL ÖLÜR?

Yıldızlar, “bulutsu” denilen dev gaz ve toz bulutlarının içinde başlar. Yerçekimi, bu maddeyi bir araya toplar; yoğunlaşan kütle ısınır, bir “önyıldız” (protoyıldız) ortaya çıkar. Çekirdekteki sıcaklık milyon derecelere tırmandığında hidrojen atomları sıkışır; helyuma dönüşür. Nükleer füzyon denen bu süreç, yıldızı yakar, parlatır ve uzun süre “kararlı” tutar.

Evrenin yıldız nüfusunun büyük kısmını cüce yıldızlar oluşturur. Kendi Güneşimiz de bu sınıfta sayılır. Bazıları Güneş’in kütlesinin onda biri kadar küçük, bazıları ise yüzlerce kat daha büyük olabilir. Sonları ise kütlelerine bağlıdır: Güneş gibi düşük kütleli yıldızlar milyarlarca yıl içinde sönerek yaşamını tamamlar; çok daha büyük yıldızlar ise süpernova patlamalarıyla dramatik biçimde dağılır.

BBC'de Türkçe'de yer alan habere göre, araştırmacıların 'kozmik öğlen' dediği dönem, evrenin yıldız üretiminde zirve yaptığı çağ olarak anılıyor. Bu zirvenin yaklaşık 10 milyar yıl önce geride kaldığı düşünülüyor. Başka bir deyişle: Evren, bir zamanlar çok daha iştahlı bir yıldız fabrikasıydı.

Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’nden kozmolog Prof. Douglas Scott’un da içinde yer aldığı ekip, Euclid’in evrenin üç boyutlu haritasını çıkarmayı hedefleyen büyük taramasından yararlanarak aynı anda 2,6 milyondan fazla galaksiyi incelemeye yöneldi.

Gözlerin çevrildiği yer “yıldız tozu” oldu: Yıldız oluşumu yüksek olan galaksiler, daha iri ve sıcak yıldızlar barındırdıkları için çevredeki tozu da daha fazla ısıtma eğiliminde. Tozun yaydığı ısı (kızılötesi işaretler), yıldız doğumunun dolaylı ama güçlü göstergelerinden biri sayılıyor.

Scott ve ekibinin yorumuna göre galaksilerin “toz sıcaklıkları” milyarlarca yıl boyunca kademeli olarak düşüyor. Bu da yıldız oluşumunun en verimli günlerinin geride kaldığı, gelecekte her yeni kuşakta daha az yıldız doğacağı fikrini güçlendiriyor.

GERİ DÖNÜŞÜM VAR AMA KAYIPSIZ DEĞİL

Peki yıldızlar ölünce ortaya saçılan madde, yeni yıldızların yakıtı olmuyor mu? Oluyor ama süreç kusursuz bir geri dönüşüm değil. Uzayda da tıpkı dünyadaki geri dönüşüm tesislerinde olduğu gibi, her çevrimde kayıplar yaşanabiliyor.

Scott bu durumu, elinizdeki inşaat malzemesi benzetmesiyle anlatıyor: "Eski binayı yıkıp yeni bir bina yapabilirsiniz; fakat her yıkımda kullanılabilir malzeme biraz daha azalır. Bir süre sonra, elde kalanla ancak daha küçük bir 'ev' çıkar sonunda ise yeni bir ev yapacak kadar malzeme kalmayabilir."

Yıldız oluşumunda da benzer bir sınır var: Her nesil yıldız, çevresindeki gazı tüketiyor; süpernovalar ve yıldız rüzgârları bu gazı savurabiliyor; galaksilerin dışına kaçan madde geri dönmeyebiliyor. Üstelik evren genişledikçe, yıldız oluşumunu tetikleyen yoğun bölgeleri bir arada tutmak da zorlaşıyor. Sonuç: Yakıt var, ama erişilebilir ve verimli yakıt giderek azalıyor.

BÜYÜK DONMA SENARYOSU

Bilim insanları uzun zamandır evrenin bir gün “soğuyarak” sönümleneceği fikrini tartışıyor. En yaygın senaryolardan biri, ısı ölümü ya da büyük donma. Evren genişlemeye devam eder, enerji giderek yayılır, yıldızlar birbirinden uzaklaşır, yakıtlar tükenir ve yeni yıldızlar oluşamaz hale gelir. Bu tablo karamsar görünse de asıl vurucu detay şu: Bu süreç insan ölçeklerinde değil, akıl almaz kozmik zamanlarda işler.

Güneş’in tamamen sönmesine hâlâ yaklaşık 5 milyar yıl olduğu tahmin ediliyor. Dahası, bazı öngörüler yeni yıldızların 10 ila 100 trilyon yıl daha oluşmaya devam edebileceğini söylüyor. Evrenin nihai sonu için telaffuz edilen süreler ise çok daha uç noktalara uzanıyor: 78 sıfırlı sayılarla ifade edilen zaman aralıkları…

Kısacası: Evet, evrenin yıldız üretim hattı yavaşlıyor olabilir. Ama gökyüzünün ışıkları hemen sönmeyecek. Bir sonraki açık gecede başınızı kaldırıp yıldızlara bakmak için kozmik ölçekte hâlâ bolca vaktimiz var.