Yeni yılı direnişle karşılıyorlar

Haber Merkezi

Petrol-İş Aliağa Şubesinde örgütlü Temel Conta işçileri, insanca yaşayacak ücret, insanca çalışma koşulları ve sendikal hakları için başlattıkları grevi 386 gündür sürdürüyor.

İşçiler, 2025’i grev çadırı önünde uğurlayarak yeni yılı da mücadeleyle karşıladı.

Grev çadırı önünde konuşan Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi temsilcisi Hasan Toptan, işçilerin kararlılığına dikkat çekerek şunları söyledi: “İşverene bu sendikanın buraya gireceğini söyledik ve sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Mücadeledeki kararlılığımızı da direniş çadırımızı yenileyerek, yılbaşını 386 gündür emek için direnen arkadaşlarımızın yanında geçirerek net biçimde gösterdik. Bu süreçte kamuoyundan, özellikle sosyal medyadan güçlü bir destek bekliyoruz.”

Direnişte kadın işçilerin ağırlıkta olduğunu vurgulayan Toptan, “386 gündür direnen emekçi arkadaşlarımızın büyük bölümü kadın işçilerden oluşuyor ancak ne siyaset ne kamuoyu ne de devlet bu direnişe ses veriyor. Buradan bir kez daha devlet yetkililerine sesleniyoruz: Biz sonuna kadar buradayız, mücadeleyi sürdüreceğiz. Temennimiz, 2026 yılına Temel Conta’da sendikalı bir şekilde girmektir” dedi.