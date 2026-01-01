Yeni yılın ilk bebekleri doğdu

2026 yılının ilk bebekleri İstanbul, Elazığ, Bursa, Konya, Van, Malatya ve Gümüşhane’de dünyaya gelirken, bebeklere Zeynep Hüma, Elif Ada, Ahsen, Deniz, Yakup Ali ve Arel isimleri verildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’da yeni yılın ilk bebeklerini ve hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti. Burada gazetecilere konuşan Memişoğlu, "2026'nın hem onlara hem bizlere hem milletimize hem ülkemize hem de dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyoruz. Biz bir çocuğu yaşatmak için binlerce çalışanımızla, her şeyimizle onlara şifa vermeye çalışıyoruz, Allah şifa versin diye dua ediyoruz. Maalesef özellikle dünyada üzülerek ezilen, katledilen çocuklar olduğunu görüyoruz. Çatışmaların, düşmanlıkların, bu tür vahşetlerin, savaşların bitmesini istiyoruz. Biz, Sağlıkta Türkiye Yüzyılı kapsamında da elimizden geldiğince insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah 2026'da daha iyi daha mutlu daha sağlıklı bir dünya olacaktır. Herkese mutlu, huzurlu yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Buradaki ziyaretinin ardından Memişoğlu, 2026'nın ilk bebeklerinden Arya Kızıltaş, Efnan Hüma Koçyiğit ve Hümeyra Aksoy'u ziyaret ederek, aileleri tebrik etti.