Yeni yılın ilk seçim anketi yayınlandı
Piar Araştırma tarafından 26 ilde yapılan araştırmada CHP yüzde 34,5 ile birinci sırada yer aldı. AKP, CHP’yi 2 puan geriden takip etti. MHP ile DEM Parti arasında ise yarım puanlık fark oluştu.
2026 yılının ilk anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.
Piar Araştırma’nın 26 ilde 2120 kişiyle gerçekleştirdiği Ocak 2026 anketinde yurttaşlara “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloda, CHP’nin 1,7 puanlık artışla zirvedeki yerini koruduğu görüldü.
CHP, oylarını yüzde 34,5’ünü alarak birinci parti olurken AKP oyların 32,6’sını elde edebildi. İki parti arasında yaklaşık 2 puan fark bulunduğu görüldü.
Ankette MHP’nin oyu yüzde 9,2 yüzde , DEM Parti’nin oyu ise yüzde 8,7 olarak ölçüldü.
Piar Araştırma'nın anketinde ortaya çıkan tablo şöyle:
CHP: Yüzde 34,5
AKP: Yüzde 32,6
MHP: Yüzde 9,2
DEM Parti: Yüzde 8,7
İYİ Parti: Yüzde 4,8
Zafer Partisi: Yüzde 4,2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5
Diğer: Yüzde 3,5