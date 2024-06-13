Yeni yol dayanışmayı büyütecek

Dayanışma Gönüllüleri Derneği’nin Kuruluş Kongresi Sonuç Bildirgesi yayımlandı. Metinde depremzedelerin hak mücadelesi bir parçası olunacağı ifade edildi.

Haber Merkezi

9 Haziran’da kongresini gerçekleştiren Dayanışma Gönüllüleri yol haritasını belirledi. Kurulların belirlendiği kongrenin ardından hazırlanan sonuç metninde, deprem bölgesinde tarımsal üretimin, üretici ve tüketici kooperatifleri zinciri üzerinden farklı kentlerdeki tüketicilere ulaştırılması için özel çaba sarf edileceği belirtildi.

99 Marmara, Van, İzmir ve ardından 6 Şubat depremlerinin ardından bölgelerde önemli çalışmalara imza atan Dayanışma Gönüllüleri, dernekleşti. Kongrenin ardından hazırlanan sonuç metninde şu ifadeler yer aldı:

Kongre sonucunda alınan kararlar şu şekilde:

• Dayanışma Gönüllüleri, ülkemizde yaşanmış birçok afette yarattığı dayanışma pratiğini kurumsallaştırarak, büyütecek ve geliştirecektir.

• Kahramanmaraş depremleri sonrasında bölgede yapılan ve halen devam eden dayanışma çalışmalarını kalıcı hale getirmek üzere, deprem sonrası kurulan Hatay Depremzede Derneği ile düzenli bir ilişki içerisinde olunacaktır. Depremden etkilenen halkımızın başta barınma olmak üzere mülkiyet ve ekonomik sorunlarının çözümü amacıyla yapılan hak mücadelesinin parçası olunacaktır.

• Hatay Dayanışma Kooperatifi ile ilişki içerisinde deprem bölgesindeki tarımsal üretimin, üretici ve tüketici kooperatifleri zinciri üzerinden farklı kentlerdeki tüketicilere ulaştırılması için özel çaba sarf edecektir.

• Başta İstanbul olmak üzere afet potansiyeli yüksek olan kentlerde mahalle bazlı afete hazırlık örgütlenmeleri ve planlamaları yapılacaktır. Bu amaçla muhtarlıklarla işbirlikleri yapılacak mahalle halkının, kendi evinden ve mahallesinden başlayarak afete hazır hale getirilmesi için gereken toplantı, eğitim ve örgütlenmelerle çalışmalar derinleştirilecektir.

• Uzman eğitimci kurumlarla protokoller yapılarak, arama kurtarma, ilkyardım, afet sonrası koordinasyon gibi konularda üyelerimizin ve gönüllülerimizin yetkin ve donanımlı hale getirilmesi sağlanacaktır.

• Afet yönetimine toplumun yaygın olarak katılmasını sağlamak üzere yerel yönetimler, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri ile toplantılar konferanslar ve işbirlikleri gerçekleştirilecektir.

• Yavaş afet olarak adlandırılan, gıda krizi, yoksulluk, iklim krizi, göç gibi alanlarda çalışmalar yapılacaktır, insanın insanlığa sahip çıkma iradesini taze tutacak dayanışma kültürünün toplumda yaygınlaşması için kesintisiz bir faaliyet esas alınacaktır."

Yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı: Mehmet Cengiz Bozkurt, Uğur Ateş Koç, Selin Demirsöz, Başak Grammeşin Arslan, Feray Aytekin Aydoğan, Halil Ertunç, Ece Doğru.