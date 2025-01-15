'Yeni Yol' grubunda ilk fire

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin TBMM'deki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla kurduğu çatı partisi olan Yeni Yol Partisi ilk grup toplantısını bugün yapacak.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Saadet Partisi'yle kurdukları ortak Meclis grubundaki başkanvekilliği görevinin sona erdiğini, yeni grupta ise yer almayacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dostlar, 1,5 yıldır TBMM’de en genç Grup Başkanvekili olarak yürüttüğüm görevim bugün itibarıyla sona ermiş bulunuyor" diyen Şahin, "Görev sürem boyunca milletimizin emanetini en iyi şekilde taşımaya çalıştım. Bu süreçte, yapıcı muhalefet anlayışını her zaman ön planda tuttum. Türkiye’nin önemli sorunlarının hepsini meclise taşıdım. Eleştirilerimi çözüm önerileriyle birleştirerek, ülkemizin ve milletimizin yararına olacak adımlar atmaya gayret ettim. Milli çıkarlarımızı doğrudan ilgilendiren bütün meselelerde devletimizin yanında durdum. Bu gayretim ve duruşum aynı şekilde devam edecek."

"YENİ GRUPTA YER ALMAYACAĞIM"

Yeni Yol grubuna katılmayacağını ve Gelecek Partisi milletvekili olarak TBMM'de yer alacağını belirten Şahin, "Gelinen süreçte üç partinin iş birliğiyle TBMM’de kurulan 'Yeni Yol Grubunun' hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genel Başkanımızla ve parti kurullarımızla yaptığım görüşmeler neticesinde yeni kurulan bu grupta yer almayacağım. Ülkemiz ve milletimiz için ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Değerli dostlar,



1,5 yıldır TBMM’de en genç Grup Başkanvekili olarak yürüttüğüm görevim bugün itibarıyla sona ermiş bulunuyor. Görev sürem boyunca milletimizin emanetini en iyi şekilde taşımaya çalıştım.



Bu süreçte, yapıcı muhalefet anlayışını her zaman ön planda tuttum.… pic.twitter.com/IzmYLGoLJZ — İsa Mesih Şahin (@isamesihsahin) January 14, 2025

Yeni Yol grubunun bugün TBMM'de yapılacak basın toplantısında üç partinin genel başkanı da konuşacak.