Yeni Yol Partisi, Meclis'te kurulacak komisyon için 3 milletvekilini açıkladı

Yeni Yol Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulacak komisyona üyelik için 3 milletvekilini Meclis Başkanlığı'na bildirdi.

Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, komisyonda üye olarak yer alacak.

PKK'nin silah bırakma sürecine ilişkin çalışmaların yürütüleceği komisyonun Ağustos'un ilk haftasında çalışmalarına başlaması bekleniyor.

İYİ Parti komisyona katılmayacağını açıklarken CHP ise henüz milletvekili listesi iletmedi.