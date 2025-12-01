“Yeni yönetimde denge kadrosu”

CHP 39’uncu Olağan Kurultayı’nın üçüncü gününde, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Kurultay salonu, PM adaylarının afişleriyle süslenirken salon dışında da adayların stantları kuruldu.

CHP Parti Meclisi üyeliği için 159, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 38 başvuru yapıldı. Kurultayın gerçekleştiği salona, 125 oy kabini kuruldu.

Parti Meclisi’ne aday 14 isim ile Yüksek Disiplin Kurulu’na aday yedi isim adaylıktan çekildi. Çekilmelerin ardından PM üyeliği için başvuru sayısı 145’e, YDK üyeliği için başvuru sayısı ise 31’e indi.

YENİ DÖNEMDE YOKLAR

CHP’nin 80 kişiden oluşacak PM üyeliği için az başvuru yapılması, “Delegeler büyük oranda Özgür Özel’in listesine yönelecek” şeklinde yorumlandı. Mevcut PM’de yer alıp da yeni dönemde PM için üyelik başvurusu yapmayan isimler de oldu. Toplam dokuz mevcut PM üyesinin, yeni dönem için başvuru yapmadığı belirlendi. Ali Haydar Fırat, Semra Dinçer, Özgür Ceylan, Emine Uçak Erdoğan, Yalçın Görgöz, Baran Bozoğlu, Şengül Yeşildal, Hikmet Yalım Halıcı ve Niyazi Şen, yeni dönemde PM için başvurmayan isimler arasında sıralandı.

DEVA Partisi, Demokrat Parti ve İYİ Parti’den CHP’ye katılan Evrim Rızvanoğlu, Salih Uzun ve Bahadır Erdem'in CHP Lideri Özel’in anahtar listesine yazıldı. PM’YE YENİLİK AŞISI CHP Lideri Özel, anahtar listesinde PM’deki 48 ismi korurken kurmay kadrosunu 32 yeni isim ile güçlendirdi. PM’ye ekonomi, adalet, sağlık ve dış politika alanlarında uzman isimler dâhil edildi.

LİSTEDEKİ YENİLER

Özel’in, koruğu 48 isim dışında PM için anahtar listesine yazdığı öne çıkan yeni bazı isimler şöyle kaydedildi:

• Barış övgün – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde akademisyen

• Evrim Rızvanoğlu – CHP Milletvekili

• Bilhun Tamaylıgil – Eski CHP Genel Sekreteri

• Ozan Bingöl – Vergi Uzmanı

• İlhan Cihaner – CHP eski İstanbul Milletvekili

• Zeynel Emre – CHP İstanbul Milletvekili

• Volkan Gültekin – Gazeteci – ABB eski Medya Koordinatörü

• Baki Aydöner – CHP’nin tutuklu PM Üyesi

TOLGA SAĞ LİSTEDE

CHP PM’ye, Bilim Kültür Sanat Platformu’ndan dahil edilen yeni bazı isimler ise Özel’in anahtar listesine şöyle yansıdı:

• Serkan Özcan – Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu Üyesi

• Şule Özsoy Boyunsuz – Anayasa Hukukçusu, Prof. Dr.

• Kerim Rota – Eski Gelecek Partili ekonomist

• Tolga Sağ – Arif Sağ'ın oğlu, sanatçı

• Ömer Kaya Türkmen – Eski Lizbon ve Lefkoşa Büyükelçisi

• Oya Ünlü Kızıl – İş İnsanı

• Gülden Atabay – İktisatçı

YDK’YE YENİ GİRENLER

Özel’in partinin Yüksek Disiplin Kurulu listesindeki yeni isimler de dikkati çekti. Yasemin Reçber, Aliye Timisi Ersever, Erbil Aydınlık, Oğuzhan Cenan, Aliye Coşar, Erdoğan Kılıç, Mesut Kırşanlı ve Ali Narin YDK’ye yeni eklenen isimler olarak öne çıktı.

KESİK YİYENLER

Mevcut PM’de yer alan ancak yeni dönemde Özel’in listesinden aday gösterilmeyen isimler ise şöyle paylaşıldı: Yalçın Görgöz, Ali Haydar Hakverdi, Ali Haydar Fırat, Baran Bozoğlu, Berna Özgül, Semra Dinçer, Berkay Gezgin, Niyazi Şen, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Mehmet Alkın Denizaslanı, Şengül Yeşildağ.

UZUN SEÇİM MARATONU

CHP’de seçim, pusulaların matbaadan gelmesiyle geç saatlerde başlayarak gecenin ilerleyen saatlerinde sonuçlandı.

İMAMOĞLU ETKİSİ

Özel’in, “Değişim kurultayı” olarak adlandırılan 38’inci Olağan Kurultay’da belirlenen Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını koruması, “Değişim kadrolarına vefa” olarak yorumlanıyor. Öte yandan listelerde, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin de yer alması dikkati çekiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde görev yapan Zeynel Emre ve Bihlun Tamaylıgil gibi isimlerin de Özel’in kurmay listesinde yer alması ise “Kimseyi, ‘Şucu, bucu’ diye ayıramayız” şeklinde değerlendiriliyor.

ÇÖZÜM SİYASETİ

CHP kurmayları, “İktidar yürüyüşümüzün ilk adımını attık. Yeni dönemde yalnızca sorunları tespit eden değil, çözüm önerisi getiren bir siyaset izleyeceğiz” değerlendirmelerinde bulundu.

TÜRKİYE İTTİFAKI

Özel’in listesinde, başka partilerden CHP’ye transfer olan isimlere yer vermesi ise akıllara, “Türkiye ittifakı” söylemini getiriyor. CHP kurmayları partiyi “Herkesin partisi” yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

∗∗∗

AVRUPA’DAKİ 61 PARTİDEN DESTEK AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği’ne tam üye, aday ve gözlemci ülkelerden toplam 61 siyasi parti, CHP’ye destek açıklaması yayımladı. Sol, sosyal demokrat ve sosyalist partilerin, yaptığı açıklamada "İttifakımız günlük siyasetin ötesine; özgürlüğün, hakların ve adaletin güvence altına alındığı ortak bir gelecek vizyonuna dayanmaktadır. Bu Kurultay, sadece CHP’nin Türkiye’nin siyasal yapısındaki yerini güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda artan siyasi baskı ortamında daha geniş bir demokratik muhalefeti de desteklemektedir."

Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Genel Sekreteri Giacomo Filibeck ise “PES, Türkiye’de tüm yurttaşlar için demokrasiye, ve temel haklara dayalı bir gelecek için CHP ile yakın işbirliğini sürdürmeye kararlıdır" dedi.