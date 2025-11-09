Yeni yükle 300 bin işyeri kepenk indirir

HABER MERKEZİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın basit usulden gerçek usule geçiş sürecine hazırlıksız yakalandığını belirttti.

Palandöken, esnafın yeni vergi sistemine uyum sağlaması için yeterli sürenin tanınmadığını vurgulayarak şunları kaydetti: “Bir taraftan muhasebe ücretleri, diğer taraftan e-hacizler ve vergi mevzuatındaki değişiklikler derken esnaf artık iş yapamaz hale geldi.”

Uygulamanın yürürlüğe girmesine sadece bir ay kaldığını hatırlatan Palandöken, “Hazine ve Maliye Bakanlığı en azından 1 yıl önceden tedbir alınmasına imkân sağlayabilirdi. Esnaf bu süreçte hazırlığını yapardı” ifadelerini kullandı. Enflasyon karşısında esnafın desteklenmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Aksi halde bu insanlar, 250 ila 300 bin arasında iş yerini kapatmak zorunda kalacak” dedi. Vergi mevzuatında yapılan sık değişikliklerin esnafın lehine olmadığını vurgulayan Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 840 bin esnafı basit usul düzenlemesinden muaf tutma kararının bu endişelerden kaynaklandığını belirtti.

Palandöken, e-haciz uygulamasının esnaf için en büyük sorunlardan biri olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Bütün mal varlığına, evine, işine, bankadaki parasına haciz geliyor. Borcun miktarı kadar değil, tüm varlığa uygulanıyor. İnsanlar borcunu ödemek istese bile hesaplarına yatan paraya anında haciz geliyor.”

Bu durumun esnafı borç batağına sürüklediğini dile getiren TESK Başkanı, “Çeklerin, senetlerin vadesi geliyor ama ödeyecek para bulunamıyor. Gayrimenkulünü satmak istese haciz engel oluyor” dedi.