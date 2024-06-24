Yeni zam fırtınası: Akaryakıtta fiyat artışı bugün başlayacak

21 Haziran'da yapılması planlanan ancak ertelenen benzin ve motorin zammı, bu geceden itibaren yürürlüğe girecek. 3 Temmuz'da ise akaryakıt ürünlerine bir zam daha gelecek.

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Fotoğraf: AA