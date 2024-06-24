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Yeni zam fırtınası: Akaryakıtta fiyat artışı bugün başlayacak

21 Haziran'da yapılması planlanan ancak ertelenen benzin ve motorin zammı, bu geceden itibaren yürürlüğe girecek. 3 Temmuz'da ise akaryakıt ürünlerine bir zam daha gelecek.

Ekonomi
  • 24.06.2024 07:26
  • Giriş: 24.06.2024 07:26
  • Güncelleme: 24.06.2024 07:28
Yeni zam fırtınası: Akaryakıtta fiyat artışı bugün başlayacak
Fotoğraf: AA

EKONOMİ SERVİSİ

Benzin ve motorine 21 Haziran’da yapılması planlanan ancak ertelenen zam, bu geceden itibaren yürürlüğe girecek. 

3 Temmuz’da ise akaryakıt ürünlerine bir zam daha gelecek. Bu gece litre fiyatı benzinde 2 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 69 kuruş olmak üzere zam yapılacak. 

Akaryakıta gelen zamların ardından gözler 3 Temmuz’da yapılacak ÖTV zammına çevrilecek. 

3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisinin ardından ÖTV’ye yapılacak zamla birlikte akaryakıt fiyatlarının yeniden litrede 3 ile 3.5 TL artması bekleniyor. 

Böylelikle 2 haftalık zaman dilimi içerisinde benzin ve motorin fiyatları 5 liranın üzerinde artış göstermiş olacak. 

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