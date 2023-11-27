Yeni Zelanda'da yeni Başbakan Luxon yemin ederek görevine başladı

Yeni Zelanda'da yeni kurulan koalisyon hükümetinin Başbakanı Christopher Luxon, yemin ederek görevine başladı.

Ülkenin 42. Başbakanı olan Luxon, Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro'nun huzurunda yemin ederek göreve başlamasının ardından yaptığı ilk konuşmada, bu görevi yürütmenin "bir onur, bir ayrıcalık ve muazzam bir sorumluluk olduğunu" dile getirdi.

Ulusal, NZ First ve ACT New Zealand partileriyle kurulan koalisyon hükümeti kabinesinde 20 bakan yer alıyor.

NZ First Partisi lideri Winston Peters ise Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini 2025 yılının Mayıs ayına kadar yürütecek.