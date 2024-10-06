Yeni Zelanda donanmasına ait gemi battı, mürettebat kurtarıldı

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri, Kraliyet Donanmasına ait bir geminin Samoa açıklarında karaya oturarak battığını ve gemide bulunan 75 kişinin tamamının güvende olduğunu açıkladı.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri, Kraliyet Donanmasına ait resif araştırması yapan bir geminin Samoa açıklarında karaya oturduktan sonra battığını duyurdu.

Savunma Kuvvetleri, gemideki yolcu ve mürettebattan oluşan toplam 75 kişinin filikalara bindirilerek tahliye edildiğini kaydetti.

Yeni Zelanda ordusu, olayın çevresel etkilerini en aza indirmek için yetkililerle birlikte çalıştıklarını söyledi.