Yeni Zelanda Merkez Bankası'na ilk kez kadın başkan atandı

Yeni Zelanda Merkez Bankası’nda (RBNZ) tarihe geçen bir atama gerçekleşti. RBNZ, İsveç Merkez Bankası'ndan Anna Breman'ı yeni başkanı olarak atadı.

bloomberht'de yer alan habere göre, Anna Breman, eski başkan Adrian Orr’un mart ayında ani şekilde görevden ayrılmasının ardından yapılan küresel yetenek arayışının sonucunda bankanın yeni başkanı olarak göreve başladı.

Breman, İsveç Merkez Bankası’ndaki başkan yardımcılığı görevinden Yeni Zelanda’ya geçti ve böylece ülkenin merkez bankası tarihinde başkanlık koltuğuna oturan ilk kadın oldu.

Yeni Zelanda Maliye Bakanı Nicola Willis'in yaptığı açıklamaya göre, Breman'ın göreve gelmesi, 300 adayın değerlendirildiği küresel bir yetenek arayışının sonucunda gerçekleşti.