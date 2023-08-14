Yeni Zelanda, son covid-19 kısıtlamalarını kaldırdı

Yeni Zelanda, uyguladığı son Covid-19 kısıtlamalarını kaldırarak salgına karşı sıkı tedbir politikasını sona erdirdi.

Başbakan Chris Hipkins, basına yaptığı açıklamada, hastane ve sağlık kuruluşlarında maske takma ve Covid-19’a yakalanan hastaların 7 gün boyunca kendini izole etme zorunluluğu uygulamalarının bu gece yarısından itibaren sona erdirileceğini bildirdi.

Hipkins, ülkede yaklaşık 3 bin 250 Yeni Zelandalının birincil veya ikincil sebep olarak Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Sıkı tedbirlerle pek çok kişinin hayatının kurtulduğuna dikkat çeken Hipkins, "Yeni Zelandalıların birlikte başardıklarımızdan son derece gurur duyduklarını düşünüyorum" dedi.