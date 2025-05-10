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Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atandı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin Yeni Zelanda ve Tayland Krallığı nezdindeki büyükelçiliklerine yeni atamalar gerçekleştirildi.

Güncel
  • 10.05.2025 01:28
  • Giriş: 10.05.2025 01:28
  • Güncelleme: 10.05.2025 01:28
Kaynak: ANKA
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atandı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin Yeni Zelanda ve Tayland Krallığı nezdindeki büyükelçiliklerine yeni atamalar gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri uyarınca, Yeni Zelanda Büyükelçiliği’ne Personel Genel Müdür Yardımcısı Melih Karalar, Tayland Büyükelçiliği’ne ise Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Julide Kayıhan atandı.

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