Yeni Zelandalı 39 vekilden Erdoğan'a Cumartesi Anneleri mektubu

Yeni Zelandalı 39 milletvekili, Cumartesi Anneleri'nin 1000'inci buluşması öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak buluşmanın engellenmemesi çağrısı yaptı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri'nin mücadelesine Yeni Zelandalı milletvekilleri destek verdi.

Yeni Zelandalı 39 milletvekili, Cumartesi Anneleri'nin 1000'inci buluşması öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdıkları mektupta Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanıp buluşmanın engellenmemesi çağrısında bulundu.

"BARIŞÇIL DOĞASINA RAĞMEN ENGELLENİYOR"

Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya hitaben yazılan mektubun tam metni şöyle:

"Cumartesi Anneleri/İnsanları, Türkiye'de 1980'li ve 1990'lı yıllarda gerçekleşen zorla kaybetmelerin hesabının sorulması talebiyle her Cumartesi öğle saatlerinde İstanbul Galatasaray Meydanı'nda barışçıl bir şekilde toplanıyorlar. Ancak, uzun süredir devam eden eylemlerinin barışçıl doğasına rağmen, Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın buluşmaları, 2018 yılındaki 700. hafta buluşmasının polis tarafından şiddet kullanılarak dağıtılmasıyla kesintiye uğramıştı. O tarihten bu yana Galatasaray Meydanı halka kapatılmış ve Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın meydanda buluşmaları engellenmiştir.

Polisin 700. hafta buluşmasına yönelik müdahalesinin keyfiliği ve dolayısıyla gayri meşruluğu Anayasa Mahkemesi kararlarıyla da teyit edilmiştir. Türkiye'nin en yüksek mahkemesi Kasım 2022 ve Mart 2023'te verdiği iki ayrı kararda Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın buluşmalarına saygı gösterilmesini ve yetkililerin buluşmaları kolaylaştırmak ve başka ihlalleri önlemek için gerekli önlemleri almasını emretmiştir.

'KEYFİ KISITLAMA GETİRİLİYOR'

Bu kararlara rağmen Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 29 hafta boyunca her Cumartesi günü Galatasaray Meydanı'na geri dönmelerinin engellendiği ve işkence ve diğer kötü muameleye maruz bırakıldıkları dikkatimizi çekmiştir. Bu keyfi gözaltı, işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarına son verilmesine yol açan gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz.

Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki, Cumartesi Anneleri/İnsanları'na keyfi bir kısıtlama getirildiği ve sadece 10 kişi ile buluşmalarını gerçekleştirmelerine izin verildiği için Anayasa Mahkemesi kararlarına hala saygı gösterilmemektedir.

Yeni Zelanda Parlamentosu'nun aşağıda imzası bulunan üyeleri olarak bizler, Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın zorla kaybetme gibi aşağılık bir suça son vermek için verdikleri cesur mücadeleyi takip ediyor ve onların hakikat ve adalet taleplerini yineliyoruz. 1000'inci buluşmalarının arifesinde, sizden saygıyla;

'KIŞLAKÇI VE YOLERİ KARARLARI DERHAL UYGULANMALI'

a) Anayasa Mahkemesi'nin Maside Ocak Kışlakçı ve Gülseren Yoleri kararlarının uygulanmasını ve Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki buluşmalarının gerçekleştirilmesi için derhal tedbir alınmasını,

b) Herhangi bir keyfi kısıtlama uygulanmaksızın 1000. hafta buluşmasının gerçekleşmesini,

'TÜM SORUŞTURMALAR SONLANDIRILMALI'

c) Cumartesi Anneleri eylemlerine katılanlar hakkında 8 Nisan 2023 tarihinden itibaren başlatılan tüm soruşturma ve kovuşturmaların derhal sonlandırılmasını,

'İŞKENCE İLE SUÇLANAN KOLLUK KUVVETLERİ ETKİLİ ŞEKİLDE SORUŞTURULMALI'

d) Toplantı ve gösterileri dağıtmak için aşırı güç kullanmakla ve işkence ve kötü muameleyle suçlanan kolluk kuvvetleri hakkında cezai soruşturma ve kovuşturmalar başlatılmasını,

e) Besna Tosun ve Ali Tosun'un avukatları tarafından kendilerine ve diğer katılımcılara işkence ve kötü muamele uygulayan polis memurları hakkında yapılan suç duyurusunda (Soruşturma dosya numarası: 2023/221822) etkili bir soruşturma yürütülmesinin (İstanbul Protokolü ve ilgili uluslararası insan hakları sözleşmeleri doğrultusunda) sağlanmasını,

'ZORLA KAYBEDİLENLERLE İLGİLİ BİLGİ ALMA HAKKI TANINMALI'

f) Zorla kaybedilen kişinin herhangi bir yakınının zorla kaybedilme koşulları ve kaybedilen kişinin akıbeti hakkındaki gerçeği bilme hakkını ve bu amaçla bilgi arama, alma ve verme özgürlüğü hakkını güvence altına almak için tüm adımları atmanızı,

'ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE UYULMALI'

g) Tüm Kişilerin Zorla Kaybedilmeye Karşı Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme'yi daha fazla gecikmeden imzalayarak onaylamanızı,

h) BM Genel Kurulu tarafından 16 Aralık 1966 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin tüm hükümlerine, özellikle de 7, 9 ve 21. maddelerine uymanızı, sizden saygıyla rica ediyoruz."

İmzacılar

Steve Abel

Ginny Andersen

Camilla Belich

Glen Bennett

Rachel Boyack

Kahurangi Carter

Marama Davidson

Reuben Davidson

Julie Anne Genter

Shanan Halbert

Peeni Henare

Francisco Hermamdez

Ingrid Leary

Jo Luxton

Hūhana Lyndon

Kieran McAnulty

Tracey McLellan

Ricardo Menendez Mart

Greg O'Connor

David Parker

Tamatha Paul

Lan Pham

Priyanca Radhakrishnan

Adrian Rurawhe

Carmel Sepuloni

Lemauga Lydia Sosene

Chloe Swarbrick

Carleen Tana

Jan Tinetti

Teanau Tuiono

Phil Twyford

Tangi Utikere

Celia Wade-Brown

Duncan Webb

Helen White

Arena Williams

Scott Willis

Megan Woods

Lawrence Xu-Nan