İstanbul Bahçelievler’de Yenibosna D-100 Karayolu Avcılar istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan kazada yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Güncel
  • 10.01.2026 09:30
  • Giriş: 10.01.2026 09:30
  • Güncelleme: 10.01.2026 09:41
Kaynak: DHA
Yenibosna'da zincirleme kaza: Yaralılar var!
Fotoğraf: DHA

Bahçelievler Yenibosna D-100 Karayolu Avcılar istikameti Yenibosna mevkiinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu aktarıldı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Yenibosna D-100 Karayolu Avcılar istikameti Yenibosna mevkiinde saat 08.00 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi.

6 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kazaya müdahalesinin devam ettiği belirtilirken, trafikte ise yoğunluk oluştu.

