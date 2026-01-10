Yenibosna'da zincirleme kaza: Yaralılar var!
İstanbul Bahçelievler’de Yenibosna D-100 Karayolu Avcılar istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan kazada yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Yenibosna D-100 Karayolu Avcılar istikameti Yenibosna mevkiinde saat 08.00 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi.
6 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kazaya müdahalesinin devam ettiği belirtilirken, trafikte ise yoğunluk oluştu.