Yeniçağa Gölü alg patlaması nedeniyle renk değiştirdi

Bolu'nun önemli sulak alanlarından biri olan Yeniçağa Gölü'nün büyük kısmı, alg patlaması nedeniyle yeşil bir görünüme büründü.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımın sağlandığı D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu güzergahında bulunan, her yıl binlerce göçmen kuşun uğrak yeri Yeniçağa Gölü'nün rengi yeşile döndü.

Mevsimsel sıcaklığa bağlı gölün dip kısmında yeteri kadar oksijen bulunmaması nedeniyle buradaki alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştuğu belirtilen yeşil rengi ile Yeniçağa Gölü farklı bir görüntüye kavuştu.

Alg patlaması ile yeşile dönen göl yüzeyi havadan dronla görüntülendi.

Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, yaptığı açıklamada, yaşanan depremler nedeniyle oluşan Yeniçağa Gölü'nün hem lokasyonu hem de barındırdığı doğal zenginlikler nedeniyle çok önemli olduğunu söyledi.

Ankara ve İstanbul'un arasında yer alan Yeniçağa Gölü'nün aynı zamanda Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olduğunu ifade eden Çağlar, her yıl göç eden binlerce kuşun burada mola verdiğini dile getirdi.