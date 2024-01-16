Yeniden adaylığı tepki toplayan Lütfü Savaş: "Depremin tek müsebbibi ben değilim"

Yeniden adaylığı tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yaptığı açıklamada, "Bu depremin tek müsebbibi Lütfü Savaşmış gibi, kentsel dönüşümlere karşı imiş gibi imaj çizilmeye çalışıldı" dedi.

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yeniden aday gösterilmesi sonrası gelen tepkilerin ardından konuştu.

Habertürk'te soruları yanıtlayan Savaş, "Deprem boyunca sadece 15-16 ilde deprem oldu. Bu depremin tek müsebbibi Lütfü Savaşmış gibi, kentsel dönüşümlere karşı imiş gibi imaj çizilmeye çalışıldı. Özellikle sosyal medya boyutunda. Bizler sanal dünyada değil gerçek dünyada yaşıyoruz" dedi.

Yapılan dört ankette kendisinin birinci çıktığını belirten Savaş, "Siyasi partilerin amacı hem şehirleri hem de ülkeyi yönetmektir. CHP kazanmak istiyorsa Lütfü Savaş'la çıkmak istemiştir, bu da çok doğaldır. Ben sadece 5 yıl ruhsat verecek pozisyonda oldum. Antakya Belediye Başkanı iken. Ben orada iken 76 belediye başkanlığı vardı. Bütün bunların ruhsat ve yapı kullanım izin verme yetkisi vardı. Rönesans'ın benimle alakası yok. Bizim yanımızdaki bir beldenin sınırları içerisindedir. Bu süreçte ben Antakya belediye başkanıydım" ifadelerine yer verdi.

"1 YIL BOYUNCA 25 BİN 20 ADET BİNA ÇALIŞTIK"

Bakanlığın çalışmalarına cevap vermediğini söyleyen Savaş, "Ben 2014'ten itibaren 32 hektarlık alanı çalıştım. Bakanlığa gönderdim. Riskli alan ilan edelim diye. Bize rezerv alanı verelim dedim, vermediler. 2019 yılının Mayıs ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm ve stratejik belgenizi hazırlayın dedi. Tam 1 yıl çalıştık. 6 mahalleyi çalıştık. Riskli alanları çalıştık. 25 bin 20 adet binayı çalıştık 1 yıl boyunca.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BANA YANIT VERMEDİLER"

Bütün bölgede çalıştık, 46 mahallede. Çalıştığımız yerleri 26 bölgeye ayırdık. 13 bin 400 adet risk altındadır dedik. Yüzde 54'ü yıkılabilir demişiz, yüzde 55'i ya yıkılmış ya da acil yıkılması gereken pozisyona gelmiş. 427 hektarlık alan dokunulması gereken alanlar olarak tespit edildi. Tek tek çalıştık ve modelleme yaptık. Bakanlığa 2021 yılında çalışmamızı gönderdik, cevap gelmedi. Bakanlık izin vermeden kentsel projede adım atamazsınız" ifadelerine yer verdi.