Yeniden bir araya gelen efsane müzik grubu 'Oasis', turne takvimini duyurdu
15 sene sonra bir araya gelen efsane rock grubu Oasis, önümüzdeki yılın konser takvimini paylaştı.
Yeniden bir araya geldiğini açıklayan dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Oasis, önümüzdeki yıl yapılacak turnenin takvimini duyurdu.
İrlanda ve İngiltere’de yapılacak konserler şöyle:
11-12-19 ve 20 Temmuz: Manchester
25-26 Temmuz ve 2-3 Ağustos: Londra
8-9 Ağustos: Edinburgh
16-17 Ağustos: Dublin
Biletler, 31 Ağustos'ta satışa çıkacak.
“This is it, this is happening”— Oasis (@oasis) August 27, 2024
Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)
Dates:
Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July
Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July
London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August
Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb
Grubun 2025 yılının sonlarına doğru diğer ülkelerde de konserler düzenlemesi bekleniyor.
İlk albümleri “Definitely Maybe” 30 yıl önce yayınlanan grup, 2009 yılında gitarist ve ana söz yazarı Noel Gallagher'ın, grubun solisti Liam ile artık çalışamayacağını söylemesi üzerine dağılmıştı.