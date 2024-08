Yeniden bir araya gelen efsane müzik grubu 'Oasis', turne takvimini duyurdu

Yeniden bir araya geldiğini açıklayan dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Oasis, önümüzdeki yıl yapılacak turnenin takvimini duyurdu.

İrlanda ve İngiltere’de yapılacak konserler şöyle:

4-5 Temmuz: Cardiff



11-12-19 ve 20 Temmuz: Manchester



25-26 Temmuz ve 2-3 Ağustos: Londra



8-9 Ağustos: Edinburgh



16-17 Ağustos: Dublin

Biletler, 31 Ağustos'ta satışa çıkacak.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July

Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb