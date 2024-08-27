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Yeniden bir araya gelen efsane müzik grubu 'Oasis', turne takvimini duyurdu

15 sene sonra bir araya gelen efsane rock grubu Oasis, önümüzdeki yılın konser takvimini paylaştı.

Kültür Sanat
  • 27.08.2024 10:44
  • Giriş: 27.08.2024 10:44
  • Güncelleme: 27.08.2024 10:59
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniden bir araya gelen efsane müzik grubu 'Oasis', turne takvimini duyurdu
Fotoğraf: DepoPhotos

Yeniden bir araya geldiğini açıklayan dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Oasis, önümüzdeki yıl yapılacak turnenin takvimini duyurdu.

İrlanda ve İngiltere’de yapılacak konserler şöyle:

4-5 Temmuz: Cardiff

11-12-19 ve 20 Temmuz: Manchester

25-26 Temmuz ve 2-3 Ağustos: Londra

8-9 Ağustos: Edinburgh

16-17 Ağustos: Dublin

Biletler, 31 Ağustos'ta satışa çıkacak.

Grubun 2025 yılının sonlarına doğru diğer ülkelerde de konserler düzenlemesi bekleniyor.

İlk albümleri “Definitely Maybe” 30 yıl önce yayınlanan grup, 2009 yılında gitarist ve ana söz yazarı Noel Gallagher'ın, grubun solisti Liam ile artık çalışamayacağını söylemesi üzerine dağılmıştı.

Efsane müzik grubu Oasis yeniden bir araya geliyor
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