Yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Özel'den 'teşekkür' mesajı

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından 'teşekkür' mesajı yayınladı.

Bugün 19 Mart darbe girişimine karşı partimize, baba ocağımıza sahip çıkan her bir delegemizin cesaretine ve inancına teşekkür ediyorum.



Bizi bir kez daha Genel Başkanlık görevine seçen bu büyük aileye, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet’in yılmaz neferlerine sonsuz… pic.twitter.com/SBTlBfVZqs — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 6, 2025

Özel şu paylaşımda bulundu:

"Bugün 19 Mart darbe girişimine karşı partimize, baba ocağımıza sahip çıkan her bir delegemizin cesaretine ve inancına teşekkür ediyorum. Bizi bir kez daha Genel Başkanlık görevine seçen bu büyük aileye, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet’in yılmaz neferlerine sonsuz minnetlerimi sunuyorum. Hiç kimseyi geride bırakmadan, kimseyi unutmadan, bu yolda hep birlikte azimle yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana kadar, seçim sandığı milletin önüne gelene kadar durmayacağız!"



