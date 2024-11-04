Yeniden Değerleme Oranı belli oldu: Vergi ve harçlar ne kadar artacak?

Vergi ve harçların ne kadar artacağını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretici fiyat enflasyonu verilerini açıkladı.

12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) , ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi.

Her yıl ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.

Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.

Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.

PASAPORT VE EHLİYET ÜCRETLERİ İLE MTV ARTACAK

Yeniden değerleme oranı ile pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri artacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri, trafik cezaları, egzoz emisyon ve araç muayene ücretleri gibi pek çok sayıda vergi ve ceza yeniden değerleme oranına göre arttırılacak.

Öte yandan, işverenlerin günlük yemek ücreti istisnalarından, akaryakıt giderleri istisnalarına, kira gelirlerinin vergilemesinden çok sayıda maktu tutara kadar hemen her kamu ile yapılan iş ve işlemdeki ücretler de buna göre artacak.

NTV'nin haberine göre; 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranına göre öngörülen artışlar şu şekilde:

EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

TELEFON KAYIT HARCI NE KADAR OLACAK?

Cep telefonu IMEI kaydı

2024: 31.692 TL

2025: 45.614 TL

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

Yurt dışı çıkış harcı ücreti

2024: 500 TL

2025: 720 TL

TRAFİK CEZALARI ARTACAK

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL

2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

2024 en düşük MTV - 3.359 TL

2025 en düşük MTV - 4.834 TL