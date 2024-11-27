Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı.

Tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir." denildi.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2024 yılı için % 43,93 olarak tespit edildi.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu ifade edildi.

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

IMEI kayıt ücreti

Buna göre; yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç, 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseldi.

Pasaport harçları

Pasaport harç ücretleri şu şekilde belirlendi:

6 aya kadar: 2.359 TL (eski tutar: 1.639 TL)

1 yıl: 3.448 TL (eski tutar: 2.396 TL)

2 yıl: 5.631 TL (eski tutar: 3.912 TL)

3 yıl: 8.000 TL (eski tutar: 5.558 TL)

3 yıldan fazla: 11.274 TL (eski tutar: 7.833 TL)

Ehliyet harcı

Otomobil, minibüs ve kamyonet sürücüleri için geçerli olan B sınıfı ehliyet harcı, 3.945 TL'den 5.678 TL'ye yükseldi. A sınıfı sürücü belgesi için ise harç tutarı, 1.308 TL'den 1.883 TL'ye çıktı.

Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

Vakıf Hizmet Bedeli 230 TL'den 331 TL'ye yükselirken; Değerli Kağıt Bedeli 990 TL'den 1.425 TL'ye yükseldi.

Araç muayene ücreti

Araç muayene ücreti, 1.821 TL'den 2.621 TL'ye yükseldi.

Yurt dışı çıkış harcı

Yurt dışı çıkış harcı, 500 TL'den 719,7 TL'ye yükseldi.