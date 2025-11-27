Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de: Vergi, ceza ve harçlara zam

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Ekim ayı enflasyon verileriyle kesinleşen yeniden değerleme oranında bir değişiklik yapılmadı.

Buna göre 2025 yılı için oran yüzde 25,49 oldu.

Tebliğde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayı (ekim dahil) itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla TÜİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki ortalama artış oranı olduğu hatırlatıldı. Bu hesaplama doğrultusunda 2025 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak tespit edildiği açıklandı.

YÜRÜRLÜKTEKİ TEBLİĞLER GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğ hükümlerinin de geçerliliğini sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

NELER DEĞİŞECEK?

Yeniden Değerleme Oranıyla vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanması bekleniyor.

Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devreye girecek.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını" belirtti.

Şimşek konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında kullanılmadığını, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere vergi kanunlarında yer alan istisna tutarlarının da bu oranla güncellendiğini belirtti.

Daha önce de vergi ve harçlardaki güncellemenin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkanları doğrultusunda daha düşük oranda yapılmasının gündemlerinde olduğuna işaret eden Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

GELİR VERGİSİ TARİFESİ AÇIKLAMASI

Yeniden değerleme oranıyla gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarlarının da güncellendiğini anımsatan Şimşek, "Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak" diye konuştu.

Öte yandan, vergi kanunları çerçevesinde esnaf muaflığı limiti, basit usule tabi mükelleflerin kira ve kazanç istisnası hadleri, defter tutma hadleri ile veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artıyor.

2026’DA ÖNE ÇIKAN HARÇ VE VERGİ ARTIŞLARI

• IMEI kayıt ücret

Yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI kayıt ücreti, 1 Ocak 2026'dan itibaren 57 bin 241 TL olacak.

• Yurt dışı çıkış harcı

Yurt dışı çıkış harcı, 2026'da 1255 TL'ye yükselecek.

• Sürücü belgesi harçları

B sınıfı sürücü belgesi harcı: 7122 TL

A sınıfı sürücü belgesi harcı: 2360 TL

• Pasaport harçları...

6 aya kadar: 2 bin 956 TL

1 yıl: 4 bin 296 TL

2 yıl: 7 bin 65 TL

3 yıl: 10 bin 65 TL

3 yıldan fazla: 14 bin 146 TL

• Yemek kartı ücretleri

Yemek kartı ücretleri şu anda en düşük 240 lira + KDV olarak uygulanıyor. Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olduğu için yemek kartının günlük yemek ücreti KDV hariç tutarının 301,17 liraya çıkması bekleniyor.