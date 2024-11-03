Yeniden değerleme oranı yarın belli oluyor: Beklentiler ne yönde?

Milyonlarca yurttaşın ödeyeceği vergi, ceza ve harçlara gelecek artışı belirleyen “yeniden değerleme oranı”, her yıl TÜİK tarafından ekim ayında açıklanan 12 aylık ortalama yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) göre belirleniyor.

TÜİK, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE’yi yüzde 44,81 olarak açıkladı. 2023 yılı ekim ayındaki Yİ-ÜFE’de aylık artış oranı yüzde 1,94 seviyesinde oldu. Vergi uzmanları, ekim ayında Yİ-ÜFE yüzde 2,5 seviyesinde artarsa yeniden değerleme oranının yüzde 44,09 olacağını dile getiriyor. Bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı ise yüzde 58,46 olmuştu.

GELİR VERGİSİNİN İLK DİLİMİ DEĞİŞECEK

Yeniden değerleme oranı, yurttaşların ödeyeceği pek çok vergi ve ücreti etkiliyor. Gelir vergisinde yüzde 15’lik kısma karşılık gelen birinci dilimin ne kadar olacağı yeniden değerleme oranıyla belirleniyor. Eğer, yeniden değerleme oranı yüzde 44 civarında olursa, gelir vergisinin ilk dilimi gelecek yıl için 110 bin liradan 158 bin liraya çıkacak. DİSK, TÜRK-İŞ gibi bazı sendikalar, vergi diliminin adaletsiz olduğu ve ilk dilim için belirlenen ücretin yükseltilmesi gerektiği görüşünde.

PASAPORT VE EHLİYET ÜCRETLERİ İLE MTV ARTACAK

Yeniden değerleme oranı ile pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri artacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri, trafik cezaları, egzoz emisyon ve araç muayene ücretleri gibi pek çok sayıda vergi ve ceza yeniden değerleme oranına göre arttırılacak.

Öte yandan, işverenlerin günlük yemek ücreti istisnalarından, akaryakıt giderleri istisnalarına, kira gelirlerinin vergilemesinden çok sayıda maktu tutara kadar hemen her kamu ile yapılan iş ve işlemdeki ücretler de buna göre artacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.