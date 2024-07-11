Yeniden kurulan SHP'nin Genel Başkanlığına Burak Çelik seçildi

Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Genel Başkanlığa film yapımcısı ve sinemacı Burak Çelik'in seçildiğini açıkladı. Partiden yapılan açıklamada, eylülde kongre yapılacağını bildirdi.

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), genel başkanlığa film yapımcısı ve sinemacı Burak Çelik'in seçildiğini bildirdi.

SHP Kurucular Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, partinin resmi olarak 28 Haziran'da, yaklaşık 5 aylık çalışmalar sonucu, geçmişte SHP, DSP ve CHP'de siyaset yapmış isimlerin oluşturduğu Yüksek İstişare Kurulu'nun ortak noktada buluşmasıyla kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, partinin yıllar sonra yeniden Türk siyaset sahnesinde yer almasının bazı kesimleri rahatsız ettiği, günlerdir partiye ve Kurucular Kurulu üyelerine baskı yapıldığı iddia edildi.

"EYLÜLDE KONGRE YAPILACAK"

Partinin yeni genel merkez binasının bu ay içerisinde hizmete açılacağı, çok sayıda sinema sanatçısının, eski ve güncel belediye başkanının, bürokrat ile aktif görevde bulunan meclis üyesinin partiye katılmak istediği belirtilen açıklamada, 60 ilde teşkilatlanarak eylülde kongre yapılacağı bilgisi verildi.

"Türkiye'nin tüm kesimlerini kucaklayan bir siyasi anlayışla, Atatürkçü ve özgürlükçü olarak milletin huzuruna çıkmaktan gurur duyulduğu" bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hiçbir siyasi partiyi bölmek, desteklemek ya da kaybettirmek gibi bir gayemiz yoktur. Bizler, bu millete yeni bir yol açmak istiyoruz. Kurucu Genel Başkanımız merhum Erdal İnönü, liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kurduğumuz 7 kişilik Yüksek İstişare Kurulumuzun ortak desteği ve kurucular kurulumuzun imzası ile partimizin genel başkanlığına, uzun yıllar belediye başkanlarının ve milletvekillerinin danışmanlık ve reklam çalışmalarını yürüten, genç, dinamik, Erdal İnönü'nün mirası olan sosyal demokrasiyi yeniden genç kuşaklara ve milletimize aktaracak kişi, film yapımcısı ve sinemacı Burak Çelik seçilmiştir."

MURAT KARAYALÇIN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ 'nin son Genel Başkanı Murat Karayalçın, partinin yeniden kurulacağı haberleri sonrası açıklama yapmış ve tepki göstermişti.



Karayalçın, "Benim için kırmızı çizgi CHP'nin bütünlüğüdür ve bunu zora sokacak, halel getirecek hiçbir girişimi kabul etmem. Son



CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “SHP’yi yeniden kurdurttuğu” iddialarına ilişkin “Bunların tamamı hayal ürünü. Biz CHP’liyiz, CHP’nin Genel Başkanlığını yaptım. Başka bir parti arayışımız zaten olamaz” demişti. Sosyaldemokrat Halkçı Parti 'nin son Genel Başkanı Murat Karayalçın, partinin yeniden kurulacağı haberleri sonrası açıklama yapmış ve tepki göstermişti.Karayalçın, "Benim için kırmızı çizgi CHP'nin bütünlüğüdür ve bunu zora sokacak, halel getirecek hiçbir girişimi kabul etmem. Son Genel Başkan olarak SHP'nin yeniden açılmasını düşünenler varsa, bunun yanında olmam ve doğru bulmam" demişti.CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “SHP’yi yeniden kurdurttuğu” iddialarına ilişkin “Bunların tamamı hayal ürünü. Biz CHP’liyiz, CHP’nin Genel Başkanlığını yaptım. Başka bir parti arayışımız zaten olamaz” demişti.

SHP HAKKINDA

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, 12 Eylül darbesinden sonra kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını bünyesinde toparlamak maksadıyla kurulmuş olan siyasi partiydi.

Aynı kulvarda kurulmuş olan Halkçı Parti ve Sosyal Demokrasi Partisi'nin 3 Kasım 1985 tarihinde birleşmesiyle kuruldu.

Partinin amblemi zeytin dallarıyla çevrelenmiş Altı Ok olarak benimsenmişti.

Sosyaldemokrat Halkçı Parti 18 Şubat 1995'te Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşmiş, böylece hukuki varlığı sona erdirmişti.