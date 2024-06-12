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Yeniden Refah Genel Başkanı Erbakan, Ayşe Ateş'le görüştü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü.

Güncel
  • 12.06.2024 23:18
  • Giriş: 12.06.2024 23:18
  • Güncelleme: 12.06.2024 23:22
Kaynak: AA
Yeniden Refah Genel Başkanı Erbakan, Ayşe Ateş'le görüştü
FOTOĞRAF: AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti" ifadelerine yer verildi.

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