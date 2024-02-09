Yeniden Refah'ın İstanbul adayı belli oldu

Yeniden Refah'ın İstanbul adayının Necmettin Erbakan’ın kızı ve Fatih Erbakan’ın ablası Elif Erbakan olduğu iddia edildi.

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayının Elif Erbakan olduğunu iddia edildi.

İddiayı gündeme getiren Cumhuriyet'in haberine göre; yerel seçimlere sayılı günler kala partilerin aday açıklamaları hızlandı. Gözler de, AKP ile ittifak yapmayacağını geçen günlerde açıklayan Yeniden Refah Partisi’ne çevrildi.

Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Necmettin Erbakan’ın kızı ve Fatih Erbakan’ın ablası Elif Erbakan, YRP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması kesinleşti.

Elif Erbakan’ın adaylığının yarın 11.00’da Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında duyurulması bekleniyor.