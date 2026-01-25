Yeniden Refah Partili belediye başkanı, partisinden ihraç edildi

Yeniden Refah Partisi, Yozgat Kadışehir Belediye Başkanı Davut Karadavut'un partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi'nin yayımladığı açıklamada "Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut’un, partimizin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.