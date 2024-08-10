Yeniden Refah Partili ilçe başkanı, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı

Malatya'da Yeniden Refah Partisi Yazıhan İlçe Başkanı İbrahim B., ile husumetli olduğu akrabası Ali Ateş (56) arasında Gövük Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre İbrahim B., av tüfeği ile Ali Ateş'e ateş etti. Ali Ateş, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Ali Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, İbrahim B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.