Yeniden Refah Partisi, AKP'den ayrılanları toplamaya devam ediyor

İttifak görüşmesinin olumsuz sonuçlandığı Yeniden Refah Partisi'nde açıklanan bazı adayların eski AKP'li isimler olması dikkat çekti. Son olarak Yüksekova'da Büyükçiftlik beldesinin AKP'li Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, yeniden aday gösterilmeyince istifa edip Yeniden Refah Partisi'ne katıldı ve aday oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesinin AKP'li Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, yeniden aday gösterilmedi ve partisinden istifa edip Yeniden Refah Partisi'nin Belediye Başkan adayı oldu.

31 Mart yerel seçimleri için Yeniden Refah Partisi ile AKP arasında ittifak görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Yeniden Refah, AKP'den ayrılanları toplamaya devam ediyor.

Bunun son örneği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşandı.

Yüksekova'da AKP'li Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler seçiminde partisinin kendisini aday göstermemesi üzerine istifa edip, Yeniden Refah Partisi'ne geçerek belediye başkan adayı oldu.

Yeniden Refah Partisi Hakkari İl Başkanı Ali Özer ve partililer tarafından karşılanan Zeydan'a burada parti rozeti takıldı.

Yeniden Refah Partisi'ne katılıp aday olan Zeydan, 1994'ten bu yana Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. 2 dönem Doğru Yol, 3 dönem AKP ve 1 dönem de Demokratik Bölgeler Partisi'nden (DBP) belediye başkanı seçilen İsmail Rüştü Zeydan, Yeniden Refah Partisi'ne geçerek Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu.

YENİDEN REFAH'IN ADAYLARI

AKP ile ittifak görüşmesinin olumsuz sonuçlandığı Yeniden Refah Partisi'nde açıklanan bazı adayların eski AKP'li isimler olması dikkat çekti.

Parti'nin Şanlıurfa adayı eski AKP MKYK Üyesi Kasım Gülpınar olurken, Bursa adayı ise eski AKP İl Başkanı Sedat Yalçın olarak açıklandı.