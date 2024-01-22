Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Yeniden Refah Partisi’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı, eski AKP Bursa İl Başkanı Sedat Yalçın oldu.

Ankara ve İstanbul’da ittifak görüşmeleri devam eden Yeniden Refah Partisi, adaylarını tanıtmaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeminli mali müşavir Sedat Yalçın’ı aday gösterdi.

Daha önce AKP'de beş yıl İl Başkanlığı yapan Sedat Yalçın'ın adaylığını partinin genel başkanı Fatih Erbakan duyurdu.

Erbakan’ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“AK Parti’nin geçmiş dönem Bursa il başkanlarından, Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın Yeniden Refah Partimize katılarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Bursa’ya ve partimize hayırlı olsun.”

SEDAT YALÇIN KİMDİR?

1961'de doğan Sedat Yalçın, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi’nden 1982 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığında 10 yıl süre ile Vergi Başmüfettişliği yapan Yalçın, Ankara Defterdar Yardımcılığı görevini de yürüttü.

Yalçın, yeminli mali müşavir ve bağımsız baş denetçi sıfatlarıyla 20 yıla yakın süre yabancı sermayeli şirketlerde ve farklı sektörlerde vergi danışmanlığı yaptı

5 yıl boyunca AKP Bursa İl Başkanı olarak görev yapan Yalçın, 2021 yılında 'partide liyakat sisteminin terk edildiği'ni söyleyerek istifa etmişti.

BİNGÖL ADAYI DA ESKİ MHP'Lİ

Sedat Yalçın ile birlikte açıklanan diğer bir aday da Bingöl Belediye Başkan adayı Mehmet Ziya Buyankara oldu. Buyankara, 2019'daki yerel seçimlerde Bingöl’de Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) aday gösterilmiş ve yüzde 27 oy almıştı. Buyankara 14 Mayıs'taki genel seçimlerde ise Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili adayı olmuştu.

Yeniden Refah Partisi, bugüne kadar 313 belediye başkan adayını açıkladı.