Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Söz Onda" programına katılarak, Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın moderatörlüğünde gelen soruları cevapladı.

Erbakan, partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair stratejisini açıklayarak, bu kez kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu. Daha önceki seçimde aday göstermeme kararı aldıklarını hatırlatan Erbakan, "Bir önceki seçimde feragat ettik. İnşallah, bu sefer Yeniden Refah Partisi kendi cumhurbaşkanı adayını gösterecek ve bu adayın da bir partinin genel başkanı olması son derece doğal" ifadelerini kullandı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLADI!

Gelen bu açıklamanın ardından Yeniden Refah Partisi'nin resmi hesaplarından paylaşım yapıldı. Paylaşımda partinin genel başkanı Fatih Erbakan'ın fotoğrafı kullanılarak "Cumhurbaşkanı adayımız Dr. Fatih Erbakan'dır" sözlerine yer verildi.