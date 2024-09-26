Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, erken seçim çağrısı yaptı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Giresun'da gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından basın toplantısı düzenledi. Ziyaretlerde en çok karşılaştıkları sorunların başında geçim derdi, yoksulluk ve enflasyonun geldiğini belirten Erbakan, tarım sektöründeki zorluklara da değindi. Erbakan, “Türkiye'nin gündemi son derece sıcak. En önemli gündem bizim bu belediye ve teşekkür ziyaretlerimiz sırasında da karşımıza çıkan geçim derdi, yoksulluk, enflasyon ve ekonomik sıkıntılar. Tabii bununla beraber çiftçinin durumu, tarım kesiminin durumu emekliden ve asgari ücretliden farklı değil" dedi.

"Giresun'da fındığın memleketindeyiz" ifadelerini kullanan Erbakan, "Şimdi bu ortamda çiftçinin ve köylünün adım atacak hali yok. Emeklinin, işçinin ve asgari ücretlinin de adım atacak hali yok” diye konuştu.

“ARTIK SİYASİ AKTÖRLERİN DEĞİŞMESİ LAZIM”

Erbakan, ülkenin ekonomik zorluklar içinde olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin erken seçime gitmesi gerektiğini savundu. İktidarın yıprandığını ve mental yorgunluk yaşadığını söyleyen Erbakan, “Bu nedenle Türkiye'nin bir erken seçimi gündemine alması ve 2025 yılının sonu veya 2026 yılının ilkbaharında bir erken seçimle mutlaka siyasette bir değişikliğin gerçekleşmesi lazım. Hem millet yoruldu ve bunaldı hem de iktidar yoruldu, yıprandı ve mental yorgunluk hat safhaya çıktı. Artık aktörlerin değişmesi lazım. Bir değişikliğin gerçekleşmesi lazım. Bunu milletimiz ziyaretlerimizde açık bir şekilde ifade ediyor. İnşallah bizde bu iktidarı gerçekleştirmek için iki koldan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir tanesi belediyemizin yapacağı hizmetler, bizi milletimizin gözünde daha da yukarıya taşıyacak. Belediye yönetiminde milli görüş farkını ortaya koyduğumuz zaman milletimiz merkezi hükümeti de bizlere teslim etmek için daha rahat bir şekilde hareket edecek” diye konuştu.





