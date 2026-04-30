Yeniden Refah Partisi Giresun Gençlik Kolları Başkanı öldürüldü

Giresun’da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak (18), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, YRP Genel Başkan Fatih Erbakan da taziye mesajı yayımladı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Aksu Mahallesi’nde meydana geldi.

Sokakta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tarafları ayırmak isteyen YRP Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı ve Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimarlık Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Utku Konak, grupta bulunan N.T.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Konak, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Konak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından şüpheli N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Giresun'da Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak'ın (18), iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; grup arasında bulunan 1 kişi tarafından sırtından bıçaklanan Konak’ın bir süre yürüyüp, ardından yere yığıldığı anlar yer aldı.

ERBAKAN’DAN TAZİYE MESAJI

YRP Genel Başkan Fatih Erbakan ile siyasi partiler taziye mesajı yayımladı.

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında “Giresun İl Gençlik Kolları Başkanımız, teşkilatımızın kıymetli evladı Utku Konak’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Utku kardeşimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.