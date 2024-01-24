Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyecek

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara, İstanbul ve İzmir’de aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı’nın adaylarını destekleme kararını aldığı iddia edildi. AKP'nin de 'belediye meclis üyeliği' ve birkaç yerde ilçe belediye başkanlığı teklif ettiği ileri sürüldü.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında katılan Yeniden Refah Partisi (YRP) ile AKP arasında tıkanan görüşmeler yeniden canlandı.

Yeniden Refah Partisi'nin AKP'nin belediye meclis üyeliği ve birkaç yerde ilçe belediye başkanlığı teklifi sonrası İstanbul seçimlerinde aday çıkartmayacağı ve Murat Kurum'u destekleyeceği öne sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; YRP ile AKP’nin heyetleri, yaşanan kriz sonrasında önceki gün yeniden bir araya geldi. Görüşmede "YRP’nin Ankara, İstanbul ve İzmir’de aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı’nın adaylarını destekleme kararını aldığı" ifade edildi.

AKP’nin, destek karşısında YRP’ye ise belediye meclis üyeliği ve birkaç yerde ilçe belediye başkanlığı teklif ettiği ileri sürüldü.

'AKP’Yİ KAZANDIRMAK İÇİN VAR OLAN BİR PARTİ DEĞİLİZ' DEMİŞTİ

YRP’nin Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal’ın, AKP ile yürütülen ittifak görüşmelerine ilişkin "Onların bizimle yaptığı toplantıların havanda su dövme toplantıları olduğunu fark ettik. Biz, AKP’yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz" sözleri, AKP ile YRP arasında krize neden olmuştu.