Yeniden Refah Partisi'ndan kayyumlara tepki: "Gelinen nokta hiç sağlıklı değil"

Yeniden Refah Partisi Sözcüsü ve eski AKP'li Suat Kılıç, bu sabah saatlerinde DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından geçen hafta Şenyaşar ve Yıldız ailelerinin barışma yemeğinde çekilen ve Bekir Bozdağ, Cevdet Yılmaz, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'in yer aldığı fotoğrafı da hatırlatan Kılıç, "Siyaset ile terörizmi ayrıştırmak, terörle mücadelede halkı yanına almak devlet aklının ve hukukun gereğidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM kürsüsünden PKK lideri Abdullah Öcalan için 'umut hakkını' da içeren konuşmasına da gönderme yapan Kılıç, “'Umut hakkı' çağrıları yapılırken gelinen nokta, Türkiye için hiç de sağlıklı bir nokta değil" ifadesini kullandı.

Suat Kılıç'ın paylaşımı şu şekilde: