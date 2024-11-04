Yeniden Refah Partisi'ndan kayyumlara tepki: "Gelinen nokta hiç sağlıklı değil"
Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, sabah saatlerinde DEM Partili 3 belediyeye kayyum atanmasına tepki gösterdi. Kılıç, “'Umut hakkı' çağrıları yapılırken gelinen nokta, Türkiye için hiç de sağlıklı bir nokta değil" dedi.
Yeniden Refah Partisi Sözcüsü ve eski AKP'li Suat Kılıç, bu sabah saatlerinde DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından geçen hafta Şenyaşar ve Yıldız ailelerinin barışma yemeğinde çekilen ve Bekir Bozdağ, Cevdet Yılmaz, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'in yer aldığı fotoğrafı da hatırlatan Kılıç, "Siyaset ile terörizmi ayrıştırmak, terörle mücadelede halkı yanına almak devlet aklının ve hukukun gereğidir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM kürsüsünden PKK lideri Abdullah Öcalan için 'umut hakkını' da içeren konuşmasına da gönderme yapan Kılıç, “'Umut hakkı' çağrıları yapılırken gelinen nokta, Türkiye için hiç de sağlıklı bir nokta değil" ifadesini kullandı.
Suat Kılıç'ın paylaşımı şu şekilde:
Sabaha karşı “terör örgütü üyeliği ve propagandası” gerekçesiyle yapılan kayyum atamaları üzerine aşağıdaki fotoğrafa dikkatlerinizi çekiyoruz.— Suat KILIÇ (@suatkilic) November 4, 2024
Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Başkan Vekilleri (AKPARTi ve DEM), AKPARTi Grup Başkanvekili ile birlikte Mardin… pic.twitter.com/DcqcaLkOhW