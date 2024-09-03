Yeniden Refah Partisi'nde bir belediye başkanı daha istifa etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın dün açıkladığı istifasının ardından Konya'da Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yılmaz, açıklamasında, "Kıymetli hemşerilerimizin destekleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyük bir teveccühle Yalıhüyük Belediye Başkanı olarak seçimi kazandık. Çıktığımız bu yolda ortak düşünce ile hareketle halkımızın taleplerine ve çağrılarına her daim öncelik gösterdik. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep şeffaf olduk ve ilçemizin durumu ile yaptığımız ve yapacağımız projelerimizi değerli vatandaşlarımızla paylaştık. Gönül akdimize her daim sadık kaldık ve kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şöyle devam etti: "Bizlere kucak açan, sevgisini ve desteğini esirgemeyen hemşerilerimiz için hizmet ve çalışma aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda, hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp; ilçemiz gelişmesi için aşkla, muhabbetle, projelerle gönüllere girerek elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz."

Mehmet Ali Yılmaz, şunları söyledi: "En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı olarak şahsım ve tüm Belediye Meclis Üyeleri de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Bu kararın ilçemize, ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

KASIM GÜLPINAR İSTİFA ETMİŞTİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıklamıştı.

Gülpınar açıklamasında, "Gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için, halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden 'bağımsız' olarak devam etme kararını aldık" ifadelerini kullanmıştı.