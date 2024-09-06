Yeniden Refah Partisi'nde bir belediye başkanı daha istifa etti

Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) bir belediye başkanı daha partiden ayrıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 35,33 oy alarak YRP Sivas’ın Yıldız Beldesi Belediye Başkanı seçilen Ali Aydemir, belediye meclis üyeleriyle birlikte partiden istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

“En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkanı olarak şahsım ve belediye meclis üyelerim de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Belediyemize bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

YRP'de geçen hafta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ve Konya'ya bağlı Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz istifa etmişti.