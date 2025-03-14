Yeniden Refah Partisi'nde Konya krizi: İki ilçe belediye başkanı disipline sevk edildi

Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) Konya krizi büyüyor.

Partinin Konya İl Başkanlığı görevine Hasan Yel’i atamasının ardından Çumra ve Emirgazi teşkilatlarının topluca istifa etmişti.

YRP, bugün yayımladığı açıklamda Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mercan'ın ve Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın'ın tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerini duyurdu.

İki isim için de disipline sevk edilme nedenleri, 'partinin ilke ve disiplin kurallarına aykırı hareket etmeleri' olarak belirtildi.

Yeniden Refah Partisi, ihaleye fesat karıştırmak suçundan ceza alan Mehmet Kösoğlu'nun yerine Konya İl Başkanlığı görevine Hasan Yel’i atamıştı.

3 BELEDİYE BAŞKANI DAHA İSTİFA ETMİŞTİ

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde Konya'da yüzde 23,48 oy alarak ikinci parti olan YRP, 6 ilçede belediye başkanlığını kazanmıştı.

Çumra, Altınekin, Sarayönü, Emirgazi, Yalıhüyük ve Doğanhisar, YRP'nin kazandığı ilçe belediyeleri olmuştu. Ancak seçimlerden kısa süre sonra Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan partisinden istifa ederek AKP’ye katılmıştı.