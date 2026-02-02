Yeniden Refah Partisi'nden 4 partili ittifaka yeşil ışık: 2 partiye kapı kapatıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Çanakkale'de basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşulların erken seçimi zorunlu kıldığını ifade eden Kılıç, çok fazla mağduriyet oluşturulduğunu dile getirdi.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, erken seçim olması halinde herhangi bir partiyle aynı masaya oturup oturmayacaklarına yönelik soruya, şu cevabı verdi:

"Türkiye'nin kronik sorunlarının arka planında AK Parti iktidarı olduğu gibi aslında bir yönüyle de Cumhuriyet Halk Partisi var. Bugün AK Parti sorunların kaynağı durumunda, Cumhuriyet Halk Partisi de çözümün adresi olamıyor ana muhalefet partisi olarak. CHP de maalesef belediyelerde görülen davaların gündemine takılıp kalmış durumda. İktidarın büyük bir baskısı var, kabul ediyoruz, farkındayız ama Cumhuriyet Halk Partisi bu türbülanstan çıkıp Türkiye için alternatif umut olamıyor. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi olarak milletimize şunu söylüyoruz: Aziz milletimiz AK Parti'ye mahkum değilsiniz, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi bloğuna da mahkum değilsiniz."

4 PARTİLİ İTTİFAK

"Birlikte yeni bir yol açabiliriz. Üçüncü bir yolu diğer partilerle birlikte inşa edebiliriz" diyen Kılıç, "Biz buna varız. Yeniden Refah, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, daha birçok partinin öncülüğünde bir seçim birlikteliği oluşturulabilir. Gerekirse bu birliktelik, seçim sath-ı mailinde Türkiye'yle ilgili ortak kaygıları olan, ortak değerleri taşıyan, ortak gelecek ufkuna sahip olan diğer partilerle de ittifaka dönüşebilir. Yeniden Refah Partisi olarak yaklaşan genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'yle ittifakta olma ihtimalimiz de yok, Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı ittifakta yer alma ihtimalimiz de yok. Yeni yolu açacağız, üçüncü bir yol olarak milletimizin gerçek umudu ve nihai adresi olacağız. Hedefimiz budur." ifadelerini kullandı.