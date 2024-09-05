Yeniden Refah Partisi'nden erken seçim için tarih önerisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin erken seçim için kararlaştırdığı tarihi açıkladı.

Kılıç, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enflasyon, açlık sınır ve yoksulluk sınırı rakamlarını anımsatan Kılıç, erken seçimle ilgili tartışmalarla ilgili, "2025 yılında 23 Kasım Pazar günü erken seçim için makul bir tarih olacaktır" dedi.

Kılıç'ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye'de erken seçim olabilir. Rakamları paylaştım sizinle. Bu şartlar altında Türkiye'nin uzun süre devam etmesi mümkün değil. Görünen köy kılavuz istemez. Türkiye'nin erken seçime doğru ilerlediğini görüyoruz.

2025 yılının sonbaharı olabilir, 2026 yılının ilkbaharı olabilir. Bu erken seçim kapıya dayanacaktır. Teşkilatlarımızı bu erken seçime hazırlıklı olmak için çağırıyoruz.

2025 yılında 23 Kasım Pazar günü erken seçim için makul bir tarih olacaktır. 24 Kasım pazar günü öğretmenler günü. Seçimde okullar kullanıldığı için ve öğretmenler de resmi görevli olduğu için bu şekilde bir seçim planlaması Türkiye'nin gündemine gelebilir. "

KASIM GÜLPINAR'IN İSTİFASI

Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın YRP'den istifa etmesine ilişkin konuşan Kılıç, "Para alamamak, projeyi onaylatamamak, Ankara'nın hibelerinden yararlanamamak, seçilmiş belediye başkanının yer değiştirmesi için haklı bir gerekçe olamaz" diyerek sert tepki gösterdi.

Kılıç, şunları söyledi:

"Ayrılmasının haklı gerekçeleri olsaydı ayrıldığı gibi başka bir partiye geçebilirdi. Aldığı oyun 200 bini YRP'nin oylarıdır, belki de bir 50 bini kendisinin getirdiği oylardır. Genel Başkanımızla vedalaşmadan, gelirken selamla geldi, giderken selamsız gitti. Hiç kimse yeri doldurulamaz değil. Para alamamak, projeyi onaylatamamak, Ankara'nın hibelerinden yararlanamamak, seçilmiş belediye başkanının yer değiştirmesi için haklı bir gerekçe olamaz."

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, YRP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

Gülpınar, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, halkın talepleriyle başlattığı adaylık sürecini 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdıklarını, hemşehrileriyle çıktıkları bu yolda ortak düşünceyle hareket ettiklerini belirtmişti.

AKP'ye geçeceğine ilişkin iddialara yanıt veren Gülpınar, "Bu olgularla birlikte, gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için, halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden 'bağımsız' olarak devam etme kararını aldık" demişti.