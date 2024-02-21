Yeniden Refah Partisi'nden, eski üyesine 'vekillikten istifa' çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Parti Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'nun istifasına ilişkin, "Sayın Suat Pamukçu'nun istifası tek taraflı irade beyanı olsa da biz, kendisine etik davranarak, milletvekilliğinden de istifa ederek millete dönmesinin daha ahlaki, etik bir erdem olabileceğini hatırlatmak istiyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, dün yaptığı açıklama ile kurucuları arasında bulunduğu Yeniden Refah Partisi'nin kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığı düşüncesi ile parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile Pamukçu'nun istifasını değerlendirdi.

'KURULUŞ İNANÇ VE FELSEFESİNDEN UZAKLAŞMADIK'

Bekin, istifanın tek taraflı irade beyanı olduğunu belirterek, "Şunu ifade etmek isteriz ki her ne kadar sayın Suat Pamukçu'nun istifası tek taraflı irade beyanı olsa da biz kendisine etik davranarak, milletvekilliğinden de istifa ederek millete dönmesinin daha ahlaki, etik bir erdem olabileceğini hatırlatmak istiyoruz. Yeniden Refah Partimizin 1969'da başlayan ve 5 yıldan beri süregelen kutlu yürüyüşünden Sayın Pamukçu'nun iddia ettiği şekilde, partimizin hiçbir şekilde kuruluş, inanç ve felsefesinden uzaklaşmadığını; asıl kendisinin basit ve hiçbir gerçeği yansıtmayan gerekçelerin arkasına sığınarak istifa edip partinin ortaya koyduğu yüce erdem, inanç ve felsefesinden uzaklaştığını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

AKP'YLE GÖRÜŞMELERİ PAMUKÇU YAPMIŞ

Yeniden Refah Partisi'nin 14 Mayıs seçimlerinde her ne kadar Cumhur İttifakı içerisinde yer alsa da kendi amblemiyle seçime katılarak milletin teveccühünü kazandığını aktaran Bekin, "Genel seçimler öncesinde yapılan müzakerelerde bizzat kendisi yer almış ve o dönem ortaya konulan 30 maddeden oluşan ilkelerimizin altında Genel Sekreter olarak bizzat kendisinin imzası olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek isteriz. Milletin, Yeniden Refah Partimize olan ilgi ve teveccühü karşısında başlatılan karalama ve yazdırma hareketlerinin, bizleri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın 1969'da Milli Görüş hareketiyle başlattığı yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya mutluluğuyla Türkiye'ye yön verme sevdasından alıkoyamayacağını bir kez daha vurgularken; son sözlü Yunus Emre'nin anlam yüklü dizesiyle bırakıyoruz. Der ki; 'Canım erenler yolu inceden inceyimiş. Süleyman'a yol kesen şol bir karıncayımış" diye konuştu.