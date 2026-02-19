Yeniden Refah Partisi'nden 'Mansur Yavaş' açıklaması: İddialara yanıt geldi

Gazeteci Aytunç Erkin, TV100'deki programda, Yeniden Refah Parisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı desteklediğini iddia etti.

Söz konusu iddiaya ilişkin Yeniden Refah Partisi'nden açıklama geldi.

Yeniden Refah Partisi Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TV100 ekranlarında, gazeteci Aytunç Erkin tarafından dile getirilen 'Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın Mansur Yavaş’ı desteklediği' yönündeki iddia tamamen asılsızdır" dedi.

Müjdeci, "Yeniden Refah Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı, parti iradesi ve yetkili kurullarının kararıyla Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’dır. Bunun dışında yapılan yorum ve değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta olup kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" ifadelerini kullandı.