Yeniden Refah Partisi'nden seçim tarihi tahmini: Saadet Partisi ile ittifak yapılacak mı?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin erken seçim ve partilerinin Saadet Partisi ile ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin sorusu üzerine Kılıç, ara seçim beklentilerinin olmadığını kaydetti.

Kılıç, seçimi ise 2027'nin sonbaharı olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Suat Kılıç, iki partinin genel başkanları arasında kuvvetli dostluk ilişkisi olduğunu belirterek, "Bu yakın işbirliği, enerji akışı ve kardeşlik hukukunun, Türkiye'nin geleceğinde önemli bir umut ışığı olabileceğini biz de değerlendiriyor ve görüyoruz. Türkiye'ye, seçmene, gençlere umut vermek bizim temel vazifemizdir. Bu görevimizi yapmaktan imtina etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.